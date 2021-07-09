Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan aşı oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 1. doz uygulanan aşı oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın"
37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2021
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