Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan aşı oranını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 1. doz uygulanan aşı oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 10:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan aşı oranını açıkladı
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın"



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