Kafa karışıklığı yarattı: FDA ve CDC'den üçüncü doz aşı açıklaması
Delta varyantı dünya genelinde yayılmayı sürdürürken, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz hatırlatma aşısı başvurusu öncesinde ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) ortak açıklama yapıldı.
BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, ilk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantının yayılması nedeniyle üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağını açıkladı.
Pfizer’ın kararı öncesinde FDA ve CDC tarafından yapılan ortak açıklamada ülkede iki doz aşı alan bireylerin ek bir doz aşıya ihtiyacı olmadığı belirtildi.
Açıklamada, “Bilim böyle bir aşılamaya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse buna karşı hazırlıklıyız” denildi.
'BULAŞMA RİSKİ OLUŞMASI MÜMKÜN'
Pfizer'in bilimsel çalışmalardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Mikael Dolsten, İsrail'de aşının etkinliğinde yaşanan azalmanın büyük oranda ocak ve şubat aylarında aşılanan bireylerde görülen enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyledi.
Dolsten açıklamasının devamında Dolsten, Pfizer'ın geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı da son derece etkili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Ancak daha önce tahmin edildiği üzere altı ay geçtikten sonra antikorlar azaldığı için yeniden hastalık bulaşma riski oluşması mümkün..."
İsrail Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, Pfizer aşısının hem enfeksiyon hem de semptomatik vakaları önlemedeki etkinliğinin Haziran ayında yüzde 64'e düştüğünü açıklamıştı.
-New York Post
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