Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 aşılarının tatil dönüşüne bırakılmaması uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2021 Salı, 16:43
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın
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Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde"


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