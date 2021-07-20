Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı uyarısı: Dönüşe bırakmayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 aşılarının tatil dönüşüne bırakılmaması uyarısında bulundu.
Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Dönüşe bırakmayın. Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde"
Dönüşe bırakmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2021
Bulunduğunuz yerde aşınızı şimdi yaptırın. Sağlık kurumlarımız, ilk doz ve devam dozu aşıları için hizmetinizde.
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