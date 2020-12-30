Sağlık Bakanı Koca açıkladı; aşıları taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na inecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in başkenti Pekin'den havalanan ve Türkiye'ye koronavirüs aşısı taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının saat 05.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na ineceğini açıkladı.
Fahrettin Koca, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Koca, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
Çin'in Sinovac firması tarafından üretilen ve Türkiye tarafından sipariş edilen aşının 3 milyon doluk ilk partisi THY'ye ait TK 6175 sefer sayılı Boeing 777-ER tipi 'Erciyes' adlı uçağıyla Türkiye saati ile dün saat 19.50'de Pekin'den havalanmıştı. 10 saatlik yolculuğun ardından uçağın saat 05.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. 3 milyon doz inaktif aşı, aktif ısı kontrollü 17 adet konteyner içerisinde taşınıyor.
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