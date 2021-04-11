Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 50 bin 678 kişiye vaka, 2 bin 548 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 237 kişi daha yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Nisan 2021 Pazar, 19:26
Sağlık Bakanlığı, 11 Nisan 2021 son koronavirüs tablosunu paylaştı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 237 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 50 bin 678 kişiye vaka, 2 bin 548 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. 

Koronavirüs nedeniyle 33 bin 939 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 30 bin 194 oldu.  

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 824

Tabloya göre, toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 824, toplam iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411, bugünkü test sayısı 294 bin 274 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 11 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:


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