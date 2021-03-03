Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 11 bin 520 kişiye vaka, 689 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 65 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 65 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 11 bin 520 kişiye vaka, 689 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 771 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 734 bin 836'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 191 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 224
Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 578 bin 861, toplam ağır hasta sayısı bin 224, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 593 bin 264, bugünkü test sayısı 138 bin 18 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 3 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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