Sağlık Bakanlığı korona tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan 12 Şubat 2021 tarihli korona tablosuna göre son 24 saatte 7 bin 763 yeni vaka tespit edilirken, 97 yurttaşın da salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Türkiye'de bugün tespit edilen hasta sayısı ise 667 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 129 bin 630 testte 7 bin 763 vaka, 667 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 97 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 108 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 31 milyon 289 bin 306 toplam vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, toplam vefat sayısı 27 bin 284, toplam ağır hasta sayısı 1250, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 461 bin 204 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
TABLO ŞÖYLE:
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