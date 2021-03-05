Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 62 yurttaş yaşamını yitirdi. Bugün tespit edilen vaka sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 214 testte 11 bin 302 vaka, 698 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 711 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960, toplam vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, toplam vefat sayısı 28 bin 901, toplam ağır hasta sayısı 1232, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 608 bin 848 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.
Video Haberler
- Keşke şehit olabilsek” dedikten sonra şehit düşmüş
- Sokak röportajında isyan! AKP'ye demediğini bırakmadı
- A101 işçilerinden fazla çalışmaya isyan
- Pitbullla fabrika bekçisine dehşeti yaşattılar
- Eminönü’nde esnafın müşteri kavgası kanlı bitti
- Meral Akşener'in şehit haberini aldığı o an
- Bodrum'da utandıran görüntüler! Denizin dibinden çıktı
- Kartal'da dershanenin de bulunduğu binada yangın çıktı
- Fazla yolcu taşıyan minibüsçüden 'pes' dedirten sözler
- Çanakkale’ye yılın ilk leyleği geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Şehitlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B.'ye gözaltı
- İstifa ve görevden çekilme talepleri kabul edilmeyecek
- Bir salvo da sağdan
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
- Demirtaş'tan 11 şehit için başsağlığı mesajı
- Öğretim üyesi dört fakülteye dekan yapıldı!
- Şehitler memleketlerine uğurlandı
- Beyaz TV’nin kurmaca röportajını köylüler bozdu