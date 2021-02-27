Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan 27 Şubat 2021 tarihli tabloya göre, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 71 kişi artarak 28 bin 503'e yükseldi. Bugün kaydedilen vaka sayısı ise 9 bin 193 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın 27 Şubat gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 125 bin 716 testten 9 bin 193'ü pozitif çıktı. Hasta sayısı 621, iyileşen sayısı 8 bin 938 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 71 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 28 bin 503'e yükseldi.
Salgın boyunca yapılam toplam test sayısı 33 milyon 65 bin 377, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 565 bin 723'e ulaştı.
Ağır hasta sayısı ise 1187 oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Emekli hemşire: 'Bebekleri değiştirdim'
- TRT spikerinden Erdoğan'ın rahatsızlığı için açıklama
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Artık tek yıldız değil
- Hangi iller normalleşecek, hangi iller bekleyecek?
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında yeni gelişme
- Halkbank soruşturmasının sonlandırılmasını istedi
- Fatih Altaylı'dan Kanal İstanbul yorumu
- Cemal Kaşıkçı'yı Prens Selman'ın öldürttüğü ortaya çıktı