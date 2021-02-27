Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu açıkladı

27 Şubat 2021 Cumartesi, 20:22

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Şubat gününe ilişkin paylaştığı koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 125 bin 716 testten 9 bin 193'ü pozitif çıktı. Hasta sayısı 621, iyileşen sayısı 8 bin 938 olarak açıklandı. Virüs nedeniyle 71 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 28 bin 503'e yükseldi.

Salgın boyunca yapılam toplam test sayısı 33 milyon 65 bin 377, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 565 bin 723'e ulaştı.

Ağır hasta sayısı ise 1187 oldu.