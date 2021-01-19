Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 6 bin 818 kişiye vaka, 761 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 167 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 167 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 818 kişiye vaka, 761 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 24 bin 328 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 399 bin 781'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 7 bin 218 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 162
Tabloya göre, toplam test sayısı 27 milyon 698 bin 556, toplam ağır hasta sayısı 2 bin 162, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987, bugünkü test sayısı 175 bin 133 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 19 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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