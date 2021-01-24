Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 5 bin 277 kişiye vaka, 684 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 140 kişi daha yaşamını yitirdi. Toplam yaşamını yitiren sayısı 25 bin 73 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 140 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 5 bin 277 kişiye vaka, 684 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 25 bin 73 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 429 bin 605'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 5 bin 860 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 905
Tabloya göre, toplam test sayısı 28 milyon 497 bin 84, toplam ağır hasta sayısı bin 905, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 307 bin 721, bugünkü test sayısı 148 bin 425 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 24 Ocak 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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