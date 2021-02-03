Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 8 bin 102 kişiye vaka, 632 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 117 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 117 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 102 kişiye vaka, 632 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 26 bin 354 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 8 bin 314 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 523
Tabloya göre, toplam test sayısı 30 milyon 61 bin 437, toplam ağır hasta sayısı bin 523, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 387 bin 384, bugünkü test sayısı 148 bin 192 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 3 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- RTÜK Başkanı Şahin'den Boğaziçi tehdidi
Video Haberler
- Soylu'dan çok konuşulacak 'Berat Albayrak' yorumu
- Aile, havuzda gördükleri manzara karşısında şoke oldu
- Boğaziçili öğrencilerden Melih Bulu'ya yanıt
- Antalya'da şoke eden ölüm
- Radar cezası yiyen sürücü böyle teselli buldu
- Ekonomik sıkıntı yaşayan yurttaşın yeni kazanç kapısı
- LPG’li araç sahipleri dikkat!
- Market sahibinden İmamoğlu'na zor soru
- CHP'li Başarırı'dan çürük meyve-sebze tepkisi
- Yurttaşların imdadına beline kadar suya giren polis yeti
En Çok Okunan Haberler
- Atay'dan Özalan'a: Boş yapma tam porsiyon AKP'li
- Tarafını seç hamlesi
- Bulu 'seçimsiz' atamıştı görevden ayrılmak istedi
- Kemal Özkiraz'dan flaş Süleyman Soylu iddiası
- Bu cümleyi bir CHP'li kursaydı ne olurdu?
- Önce genel başkanlıktan çekil
- Mansur Yavaş'tan Melih Bulu'ya açık mektup
- Polisten Barış Atay'a sert müdahale
- 'Rektör ataması' anketinde dikkat çeken sonuç
- RTÜK Başkanı Şahin'den Boğaziçi tehdidi