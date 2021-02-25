Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 9 bin 572 kişiye vaka, 658 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 73 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 73 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 572 kişiye vaka, 658 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 358 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 210 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 192
Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274, toplam ağır hasta sayısı bin 192, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503, bugünkü test sayısı 126 bin 527 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 25 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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