Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

25 Şubat 2021 Perşembe, 22:03

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 73 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 9 bin 572 kişiye vaka, 658 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 358 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 674 bin 766'a yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 210 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 192

Tabloya göre, toplam test sayısı 32 milyon 811 bin 274, toplam ağır hasta sayısı bin 192, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 546 bin 503, bugünkü test sayısı 126 bin 527 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 25 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: