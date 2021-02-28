Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı

28 Şubat 2021 Pazar, 19:14

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 424 kişiye vaka, 610 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.

Koronavirüs nedeniyle 28 bin 569 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 511 oldu.

AĞIR HASTA SAYISI BİN 191

Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16, toplam ağır hasta sayısı bin 191, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234, bugünkü test sayısı 109 bin 639 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 28 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: