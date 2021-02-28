Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 8 bin 424 kişiye vaka, 610 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 66 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 8 bin 424 kişiye vaka, 610 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 28 bin 569 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 701 bin 588'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 6 bin 511 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 191
Tabloya göre, toplam test sayısı 33 milyon 175 bin 16, toplam ağır hasta sayısı bin 191, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234, bugünkü test sayısı 109 bin 639 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 28 Şubat 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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