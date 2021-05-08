Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Çılgın Hırsız’ videosu
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele için gereken tedbirleri vurgulamak için çizgi filme başvurdu.
Sağlık Bakanlığı Twitter hesabından, koronavirüs ile mücadele kapsamında uyulması gereken kurallar konusunda yurttaşların dikkatini çekmek için çizgi filme başvurdu. Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yayımlanan, "Çılgın Hırsız" serisinin Gru karakteri ve minyonlar koronavirüse karşı tavsiyeler veriyor.
"ÇILGIN HIRSIZ" NEDİR?
Çılgın Hırsız (Despicable Me) animasyon film serisi ilk olarak 2010'da sinemalarda yayınlandı. ABD merkezli filmde, "Gru" ve "Minyonlar" gibi karakterler yer alıyor. Filmde, kötü kalpli Gru karakterinin soygun planları ve bu planlar sırasında karşılaştığı zorluklar anlatılıyor.
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