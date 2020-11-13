Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi: Semptom yoksa test de yok!
Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelge ile koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarına, sadece semptom gösterdikleri takdirde test yaptırılması talimatını verdi.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, 82 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderdiği filyasyon çalışmaları konulu genelgede, koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilerde semptomları yoksa artık test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.
Koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilere test yapma zorunluluğunun kaldırıldığını açıklayan halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Kara temaslılara yapılacak test ölçütünü şu şekilde açıkladı:
"İlk ziyaret sırasında semptomu var ise (Daha sonra semptom gelişen kişiler için belirlenmiş prosedür dahilinde), 60 yaş ve üstü ve komorbiditesi (birden fazla eşlik eden hastalık) olan kişilerden temas tarihinden sonraki 7. günde semptomu olmasa dahi numune alınması gerekmektedir.”
4 KEZ TELEFONLA ARANACAKLAR
Kara genelgesinde temaslı kişilerin temasın üzerinden geçen 2-4-8 ve 12. günlerinde telefon ile aranması gerektiğini belirterek, arama sonrasında koronavirüs belirtileri saptanırsa test yaptırılacağını ifade etti.
EPİDEMİYOLOJİYE AYKIRI
Dr. Ergün Demir ise bakanlığın bu genelgesi için “Temaslılardan belirtisiz olgulara semptom ve yaş sınırlaması ile epidemiyolojinin ilkelerine aykırı olarak COVID-19 pozitif vakalar ile diğer temaslılardan numune alınması bu şekilde kısıtlanmış olmaktadır” yorumunu yaptı. Temaslı yurttaşların piyasanın insafına terk edildiğini vurgulayan Dr. Ergün Demir, “Henüz spesifik bir tedavisi ve aşısı bulunmayan Covid-19 enfeksiyonunda tanı koymak ve enfekte kişileri saptayarak filyasyon ve izolasyon yapabilmek ancak PCR testi ile mümkündür. Bu uygulama ile temaslı vatandaşların test yaptırabilmesi zorlaştırılmıştır. Test yapılmayan ancak evde izole kalması gereken temaslı vatandaşlar panik halde özel sağlık kuruluşlarına yönelecek ancak 250-300 TL’yi cepten ödeyerek test yaptırabileceklerdir” dedi.
MASKE DAĞITAMAYANLAR TESTİ DE ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRACAK
Demir, milletvekillerinin bir ayda 8 kez test yaptırabildiğini anımsatarak şöyle konuştu:
“Epidemiyolojinin ilkelerine aykırı olarak Covid-19 pozitif vakalar ile aynı evde kalan temaslılara bile test yapılmazken milletvekillerine, danışmanlara, Meclis’te ve Saray’da çalışanlara, futbolculara, AKP yöneticilerine sırf tarama amaçlı test yapılabilmektedir. Bu ayrımcılığa ve bilimdışı uygulamaya ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkilileri henüz bir açıklama getirmemişlerdir. Salgında başarı, bulaşı, hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem ise epidemiyoloji bilimine uymaktır. 3-5 maskeyi vatandaşlara dağıtamayıp yüzüne gözüne bulaştıran AKP iktidarı öyle anlaşılmaktadır ki test uygulamasını da yüzüne gözüne bulaştıracak.”
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