Sağlık çalışanları, fiziksel, ruhsal ve ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyorlar

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 06:00

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, pandemiye karşı büyük risk altında olan ve yetersiz personel ile savaş veren sağlık çalışanlarının yoğun çalışmaya bağlı fiziksel-ruhsal rahatsızlıklardan ekonomik sıkıntılara pek çok sorunla mücadele ettiğini vurguladı.

Bacaksız “Enfekte olanların sayısının bile bilinmediği sağlık çalışanları giderek tükenirken çözüm için geç kalınması durumunda telafisi imkânsız sorunlarla karşılaşılacaktır” uyarısında bulundu. “Sağlık Bakanlığı’nı, hangi ilde kaç sağlık çalışanının enfekte olduğunu, enfekte sağlık çalışanlarının meslek dağılımını ve çalıştıkları kurumları paylaşmaya çağırıyoruz” diyen Bacaksız, tüm sağlık çalışanlarına standartlara uygun ve yeterli kişisel koruyucu ekipman sağlanması, düzenli olarak PCR testi ile tarama yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık sistemindeki personel yetersizliğinin pandemi döneminde daha belirgin hale geldiğini ifade eden Bacaksız, özetle şunları kaydetti: “Özelikle İstanbul gibi büyük şehirlerde yeni açılan hastanelere diğer hastanelerden personel kaydırılmış, bu da zaten var olan personel sıkıntısını artırmıştır. Sağlık ordumuzun pandemi ile savaşında yetersiz personelle cepheye sürülmektedir. Pandemi döneminde aşırı, yoğun ve büyük risk altında çalışmalarına rağmen, döner sermaye ödemelerinin sıfırlanmasıyla giderek artan ekonomik sorunlar ile karşı karşıya bırakılan sağlık çalışanları için bıçak kemiğe dayanmıştır. Genel Sağlık-İş olarak siyasi iktidarı, sağlık çalışanlarının tümünün mali, özlük haklarında ve çalışma koşullarında kalıcı iyileştirme yapmaya çağırıyoruz. Yoğun bakım ünitesi gibi alanlarda 8 saatten fazla çalıştırılmaya müsaade edilmemelidir.”