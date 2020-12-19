Sağlık çalışanlarına ‘onur’
Dijital doktor platformu Doktorclub Award “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nün, salgın ile mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına verildiği açıklandı. Eski Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman İnci de Türk tıp tarihine ve müzeciliğe verilen olağanüstü emekler ve gençlere müzeciliği sevdirme konusundaki çabalar nedeniyle “Özel Ödül”e değer görüldü.
Doktorclub Awards, her yıl doktor, eczacı, diş hekimi, hemşire, ilaç endüstrisi, teknoloji, sosyal sorumluluk projeleri gibi dallarda kişi, kurum ve kuruluşlara çalışmaları nedeniyle ödül veriyor. Bu kapsamda, Doctorclub Awards Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nin bu yılki ödül töreni, Kovid-19 salgını nedeniyle önceki akşam düzenlenen çevrimiçi ödül töreni ile dağıtıldı. 18 alanda belirlenen ödüller kapsamında, Kovid-19 salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, “Yaşam Boyu Onur Ödülü”ne değer görüldü. Eski Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ve Üniversitelerarası Kurul Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulunan, rektörlük görevi sırasında 4 müzenin kuruluşuna öncülük eden ve emekli olduktan sonra çalışmalarını Osman İnci Müzesi adıyla yaşatan Prof. Dr. Osman İnci ise Türk tıp tarihine ve müzeciliğe verilen olağanüstü emekler ve gençlere müzeciliği sevdirme konusundaki çabalar nedeniyle “Özel Ödül”e değer görüldü. Cumhuriyet’e konuşan İnci, emekli olduktan sonra sanata ve kültüre yatırım yaptığını belirtirken, “Sanat ve kültür ile bilimin ayrılmazlığını öğrettiler bize. Müzeleri eğitim kurumu olarak görürüz” dedi. Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anan İnci, “Biz her yerde cephedeyiz ama bunu hak etmiyoruz. Bu açıdan jürinin, “Yaşam Boyu Onur Ödülü”nü, pandemide mücadele eden sağlık çalışanlarına yaşadıklarımızı anlatmak için verildiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. ANKARA/Cumhuriyet
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