Sağlık çalışanlarından ‘siyah’ eylem

25 Aralık 2020 Cuma, 11:08

Konak meydanı SGK önünde toplanan sağlık çalışanları yaşadığı sorunları protesto etmek için siyah kıyafet giydi ve siyah maskeler taktı. Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Pandeminin yükünü sırtında taşıyan sağlık çalışanlarımız, özellikle yoğun bakımlarda, acillerde, aile hekimliğinde,112’lerde çalışanlarımızın çalışma şartlarının ağırlığı, geçici görevlendirmeler, hasta ve hasta yakınları tarafından yapılan sözlü ve fiziki şiddet, kurum yöneticileri tarafından yapılan psikolojik şiddet, çalışanlar arsında yapılan ayrımcılık, ötekileştirme, ekonomik zorluklarla mücadele etmekten bitti tükendi. İnsana hizmetle, insan sağlığıyla uğraşmak gibi, kutsal bir meslek sahibi olan sağlık çalışanlarımıza sahip çıkmak, moral ve motivasyonunu artırmak için bir an önce gerekli adımların atılması gerekir” diye konuştu.

‘HERKES BİLMELİ’

Genel Başkan Doğruyol açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Her türlü şiddete uğrayanlar sağlık çalışanları, ekonomik zorlukla mücadele edenler sağlık çalışanları, memurlar arasında en çok soruşturma geçirenler ceza alanlar sağlık çalışanları, yasal olan yıllık izinlerini alamayanlar, emekli olamayanlar, mesleklerinden istifa edemeyenler, esnek mesai yapamayanlar sağlık çalışanları. Sağlık çalışanlarına tavandan ek ödeme veriyoruz deyip, personelin yaklaşık yüzde 50’sinin hiç ek ödeme almadığı, bazı çalışanlarımızın 10-20 TL gibi çok komik oranlarda ek ödeme aldığını tüm vatandaşlarımız bilmeli. 25 yıllık bir hemşirenin maaşının 3 bin 500 TL civarında olduğunu, 15 aralık maaşının, 15 Ocak maaşından 300-400 TL daha az olduğunu, yani yıl başından yıl sonuna yüzde 5, yüzde 5 artan vergi dilimlerinden dolayı maaşların artmadığını, düştüğünü herkes bilmeli.”

Doğruyol, “Biz istiyoruz ki, çalışanlarımız arasında haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmasın. Biz istiyoruz ki, yöneticilerimiz liyakatli olsun. Siyasilerin emrinde değil, devletimizin, milletimizin ve çalışanlarımızın hizmetinde olsun, çalışanlarımızın hakkını, hukukunu korusun. Biz istiyoruz ki, tüm dünyaya saran, yaşanan salgın hastalığı ülkemize Sağlık Bakanımız getirmedi. Ancak, bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımızın bir nebze de olsa gönlünü alalım. Mesela seçim meydanlarında söz verdiğiniz 3600 ek gösterge problemini çözelim. Seyyanen 1000 TL zam yapalım. EYT problemini çözelim. Tüm sıkıntılarımıza rağmen, biliniz ki, siz sağlık çalışanlarımıza sahip çıksanız da çıkmasanız da biz devletimize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”