Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ı ücretsiz kullanım hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:44

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de günlük vaka sayılarının 1400’ü geçtiğini hatırlatan Bakanlık, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurguladı. Açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızın eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz" denildi.

Bakanlık açıklamasında, sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'dan 22 Mart itibariyle ücretsiz faydalandığı anımsatılarak, söz konusu tarihten 28 Ağustos’a kadar geçen beş aylık süreçte toplam 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ı ücretsiz olarak kullandığı bilgisi yer aldı.