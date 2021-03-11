Sağlık emekçileri, pandemiyle mücadelede yitirdikleri arkadaşlarını anarak taleplerini dile getirdi

11 Mart 2021 Perşembe, 15:18

Gazi Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, “Talepler dilimizde, yitirdiklerimiz yüreğimizde” diyerek hastane bahçesinde basın açıklaması yaptılar. Pandemiyle mücadelede hayatını kaybeden yüzlerce iş arkadaşlarını anarak taleplerini dile getiren sağlık emekçilerinin yaptığı basın açıklamasında şöyle denildi:

“Pandemiden korunmanın yolu olarak gösterilen maske-mesafe-hijyen üçlüsü, pandeminin ilk zamanlarında devlet tarafından tedarik edilemeyen ve halka ulaştırılamayan, halkın karaborsadan ulaştığı maskelerle akıllarda kaldı. Şimdilerde bu sorun giderilmiş olsa da bizzat Sağlık Bakanı ve devlet yetkilileri tarafından mesafe kuralının bozuluyor olmasına şahit oluyoruz. Bütün bu ihmalkârlık ve ihlallerin faturasını ise ekonomik kriz ile baş etmeye çalışan halk ödedi, ödemeye devam ediyor. Sağlık çalışanları ise bitmek bilmeyen, beyhude bir çabanın içeresinde yorgunluk ve imkânsızlıklardan bitap düşmüş durumda, pandemi ile savaşmaya devam ediyor.

Pandeminin 1. yılını geride bıraktığımız bu günlerde, yetkilileri tekrar ve daha güçlü uyarıyoruz. Ekonomik çıkarları ve siyasi kaygılarınızı değil, halkımızın ve bizlerin sağlığını önceleyin. Salgın yönetiminde aklı, bilimi ve işin sahiplerini yani bizleri dinleyin. Önlenebilir her ölümün sorumlusunun aldığınız ya da almadığınız kararlar olduğunu artık görün.”

Sağlık haftasında yitirdikleri mesai arkadaşlarını anan sağlık emekçilerinin dile getirdikleri talepleri şöyle:

Covid- 19’un meslek hastalığı sayılması,

Şiddet, mobbing ve baskıların son bulması,

Performans, ek ödeme değil, yoksulluk sınırı üzerinde, emekliliğe yansıyan temel ücret,

3600’dan başlatılmak üzere ek göstergelerin kademeli olarak arttırılması,

Fiili hizmet zammı,

OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdamının yapılması,

Haklarında kesinleşmiş yargı karar bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin derhal göreve başlatılması,

Halk olarak sağlık hizmeti için ödediğimiz katkı katılım payları ve ilave ücretlerin kaldırılması, vergi diliminin sabitlenmesi ve vergi yükünün azaltılması,

Sağlık ve sosyal hizmetlerin planlanmasından sunumuna kadar alanda çalışan emekçiler ile hizmet alan halkımız karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. Bu dahiliyet; sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin örgütleri aracılığıyla, halkında merkezde siyasi partiler, yerellerde ise yerel yönetimler, muhtarlıklar, örgütlü yapılar ve siyasi partiler aracılığıyla gerçekleştirilebilir.



