Sağlık emekçilerinden adaletsiz ücret protestosu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:58

Fotoğraflar: Vedat Arık

20 KATA VARAN FARKLI ÖDEMELER MEVCUT



İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası (İTO), Devrimci Sağlık-İş ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), sağlık emekçilerine yapılan ek ödemelerdeki ayrımcılığa tepki göstererek, İstanbul Şubeleri, Şişli Etfal Hastanesi’nin önünde dün ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Sağlık emekçileri üzerlerine “İş, ücret, işyeri güvencesi”, “Performansa hayır” ve “Ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, anadilde eğitim” yazılı önlükler giyerek, “Adaletsizliğe son verin”, “Sağlık çalışanlarının arasında ayrım yapılmamalı” sloganları attı. Burada konuşan Dev Sağlık-İş Sendikası Genel Sekreteri Erdoğan Demir, Sağlık Bakanlığı’nın salgının başlamasıyla birlikte sağlık çalışanlarına bir söz verdiğini ancak bunun yerine getirilmediğini söyleyerek, sağlık emekçilerinin hakkının bir an önce ödenmesini istedi. Demir, Sağlık Bakanı’na adaletsizliğe son vermesi için çağrıda bulunarak, “Taşerondan kadroya geçirilen arkadaşlarımız ek ödemelerin dışında tutuldu. Ek ödeme alan hemşire ve doktorlar arasında da ciddi anlamda adaletsizlik söz konusudur. 20 kata varan farklı ödemeler mevcut. Hastanenin içinde çalışan herkes, sağlık emekçisidir. Taşeron işçilere ve güvenlik görevlilerine ek ödeme vermiyorsunuz. Şunu bilin bu hastanede bir güvenlik görevlisi koronavirüsten yaşamını yitirdi” diye konuştu.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ARASINDA YAPILAN AYRIMCILIK



Basın açıklamasını okuyan SES Şişli Şube Eşbaşkanı Fadime Kavak, Covid-19 nedeniyle hasta bakıcısından hekimine, temizlik personelinden güvenliğine 30'un üzerinde sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğini kaydederek, “İktidar şov yaparcasına tüm sağlık emekçilerine ek ödemeleri tavan olan yüzde 100 üzerinde yapacağını ilan etti. Çok geçmeden herkese değil, bazı emekçilere yüzde 100 ödeme vereceklerini ilan ettiler. Sağlık Bakanı ardından ‘herkes için eşit risk yok’ diyerek sağlık emekçilerini rencide etmekle kalmadı, aynı zamanda söylediklerini ters yüz etti. Sağlık alanının tüm sıkıntılarını sırtlayan sağlık çalışanları, bulaşıcı hastalık riskinin olduğu şu günlerde de görevlerinin başındadır. Sağlık emekçilerinin arasında yapılan ayrımcılığa ve bu adaletsizliğin ana sebebi olan performans sistemine derhal son verilmeli” ifadelerini kullandı. Açıklama sonrasında beyaz bir bez üzerine taleplerini yazan sağlık emekçileri, bunu Sağlık Bakanlığı'na göndereceklerini belirtti.