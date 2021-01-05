Sağlık emekçisi koronavirüse yenik düştü
Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli 33 yaşındaki Orkun Karadağ, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine başlanan Karadağ, durumunun kötüleşmesi üzerine Samsun'da özel bir hastaneye sevk edildi.
Diyabet hastası olduğu öğrenilen Karadağ, bugün tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen koronavirüse yenik düşerek, yaşamını yitirdi.
Geçen ay anjiyo olduğu, kalbine stent takıldığı ve bekar olduğu öğrenilen genç sağlıkçı Karadağ, Çarşamba günü çalıştığı Amasya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilecek.
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