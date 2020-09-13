Sağlık firmalarının alacaklarından feragat etmesi isteniyor

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, kamu ve üniversite hastanelerinin, medikal, tıbbi cihaz firmalarına toplam borcunun 19 milyar lirayı aştığını, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise borcu ödemek için firmalardan alacaklarının yüzde 60’ından feragat etmelerini istediğine dikkat çekti. Bakırlıoğlu, maliyenin sağlıktan bile feragat isteyecek hale düştüğünü söyledi.

CHP’li Bakırlıoğlu, sağlık sektöründen feragat isteyenlerin, yurttaşın geçmediği halde parası tıkır tıkır ödenen köprü, otoyol müteahhitlerinden, dövize endeksli kirası her ay aksatılmadan ödenen şehir hastanesi işletmecilerinden feragat istemediğine işaret etti. Bakırlıoğlu, “Kamu ve üniversite hastanelerinin medikal, tıbbi cihaz ve malzeme imalatı ve pazarlaması yapan firmalara toplam borcunun 19 milyar lirayı geçtiği söyleniyor. Maliye Bakanlığı’nın bu borcu ödemek için firmalardan alacaklarının yüzde 60’ından feragat etmelerini istedikleri belirtiliyor. Bugünlerde Cumhurbaşkanı kararı hazırlığı yapıldığı ve bunun yasal hale getirileceği konusunda bilgiler alıyoruz” dedi.

36 AYDIR TAHSİLAT YAPILAMIYOR

Böyle bir uygulamanın sektörü büyük bir krize sokacağını belirten Bakırlıoğlu, ileride telafisi mümkün olmayan cihaz ve medikal malzeme krizi yaşanmasına neden olacağını bildirdi. Firmaların kamu hastanelerinden 16 aydır, üniversite hastanelerinden ise 36 aydır tahsilat yapamadığına ilişkin şikâyetler geldiğini kaydeden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

“Sektörün, en büyük alıcı konumundaki SGK, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden 19 milyarlık toplam alacağının 11 milyar lirasının kamunun, 8 milyar lirasının ise üniversite hastanelerinin olduğu ifade edilmektedir. Tahsilat yapılamayan sektörde yaşanan sıkıntı, üretim ve pazarlamayı durma noktasına getirmiştir. Daha önce de üniversite hastanelerinin tıbbi cihaz ve malzeme borçlarını Maliye Bakanlığı üstlenmiş, dönemin Maliye Bakanı’nın açıklamasına göre 3.8 milyar liralık toplam borcun, 2.9 milyar liralık kısmı 400 milyon lira indirim alınarak firmalara ödemeleri yapılmıştı. Bu durum başka çareleri kalmayan firmaların paralarını devletten kurtarmak için yaptıkları zorunlu bir vazgeçmeydi. Bugün ise gelinen noktada yüzde 60’a kadar feragat istendiği iddia edilmektedir.”

SORU ÖNERGESİ VERDİ

Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın alacaklı olan firmaları feragat etmeye zorladığını, 2018 alacakları için yüzde 30, 2019 alacakları için yüzde 50, 2020 yılı alacakları için ise yüzde 60 feragat yapılmasını sektör temsilcilerine ilettiğini bildirdi. Bütün dünyanın sağlık sektörü firmalarını el üstünde tutarken, iktidarın sektörü batırmayı hedeflediğini dile getiren Bakırlıoğlu, “Eğer iktidar devlet alacakları için bir feragat isteyecekse önce AKP’li yandaş müteahhitlerden ve şirketlerden istemelidir” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bakırlıoğlu, medikal, tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe 10 bin firma ve 250 bin çalışan bulunduğuna dikkat çekti. 2 milyar dolar iç hacmi olan sektörün, ülkedeki sağlık sistemine hizmet verdiğini, 10 yıl önce 50 milyon dolar olan ihracatın bugün 650 milyon dolara çıktığını dile getiren Bakırlıoğlu, sektörün hedefinin 2025’te 2 milyar dolar olduğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, salgının da başlamasıyla sıkıntının, üretim ve pazarlamayı durma noktasına getirdiğini kaydetti.

HASTANE MALZEME DİLENİYOR

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Mersin Şehir Hastanesi’nin firmalara yaptığı tıbbi malzeme destek çağrısını paylaştı. Hastane açıklamasında “Hastanemiz tarafından doğrudan temin usulüyle yapılan hasta bazlı malzeme alımlarında kurumumuzun sağlık hizmeti sunan bir kurum olması ve bu hizmetin de devamlılık arz ettiği hatırlatılarak hasta mağduriyeti yaşanmaması için hayati önemi haiz olan tıbbi sarf malzemelerin ivedilikle temini konusunda iş ahlakı ve etiği gereği hassasiyet ve özen göstermeniz hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı. Duruma tepki gösteren Emir, şunları kaydetti:

“Kamu hastanelerinden 14 ay, üniversite hastanelerinden de 30 ay vadeyi aşan alacağı bulunan tıbbi cihaz sektörü, ekonomik kriz içine itiliyor ve yeni ürün üretemez hale getiriliyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri için birçok üretici ve firma batma noktasına geldi ve artık yeni ürün tedarik edemez duruma düştü. İktidarı haftalardır ‘hastaneler bir enjektör, bir gazlı bez dahi alamayacak duruma düşecek’ diye uyarıyorum. Ama iktidar, tüm kaynakları 5 müteahhide akıtmakla meşgul, sağlık sistemi, hastaneler, vatandaşlar, üreticiler umurunda değil. Hastane yönetimi, sektörden adeta malzeme dileniyor. Devleti bu kadar aciz duruma düşürdüler. Sağlık Bakanı’nı, Hazine ve Maliye Bakanı’nı işler daha da kötüye gitmeden, ameliyatların yapılamayacağı bir duruma gelmeden önlem almaya çağırıyorum.”