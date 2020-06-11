Sağlık kahramanlarının isimleri Atakum’da yaşayacak

11 Haziran 2020 Perşembe, 18:42

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi, pandemi döneminde yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının isimlerini Atakum Kent Ormanı’ndaki meşe ağaçlarına verdi. Doktor, hemşire, diş hekimi, eczacı, sağlık teknisyeni, hastabakıcıların yanı sıra hastanelerin farklı birimlerinde görev yaparken can veren kahraman sağlıkçıların isimleri Atakum’da ölümsüzleşti. Atakum Kent Ormanı’nda çok sayıda yurttaşın katılımıyla, sosyal mesafe kuralları uygulanarak gerçekleştirilen törende, 42 sağlık emekçisinin isimlerine özel hazırlanan levhalar törenle meşe ağaçlarına asıldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eşi Av. Gülay Deveci ve Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay da katıldı.

BAŞARININ KAYNAĞI EMEKÇİLERİN ÖZVERİSİ

Ağaç isimlendirme etkinliğinde konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bugün kullanılan ‘Zor koşullardan geçiyoruz’ sözü içinde bulunduğumuz durumu anlatmaya yetmiyor. Salgının ardından ekonomik sıkıntılar, işsizlik sorunu geliyor. Daha önce kendimiz için koyduğumuz hedefleri gözden geçirmemiz gerekiyor. Bir sağlık emekçisi olarak bu süreçteki başarının sistemden değil sağlık emekçilerinin özverilerinden kaynaklı olduğunu ifade etmek istiyorum. Çocuklarını görmediler, aylarca aralıksız hizmet verdiler. Onların mücadelesinin üzerine konmaya kimsenin hakkı yok. Sağlık çalışanlarının bugün şiddete maruz kalma, emeğinin karşılığını alamama gibi çok sayıda sorunu var. Bu ülkedeki herkesin yaşamının tamamen sağlık çalışanlarının örgütlenmesine bağlı olduğu görülmek istemiyordu. Hayat, bunun altını çizerek herkese gösterdi. Önümüzdeki günlerde de bunu unutmamalıyız. Sağlık çalışanlarının hakkını teslim ediyorum. Ancak bir belediye başkanı olarak burada ikinci sıraya da belediyenin temizlik işçilerinin konulmasını istiyorum. Biz bu zor şartlarda evlerdeyken onlar sağlıklarını riske atarak bizim yaşam alanlarımızı temizleyerek, dezenfekte ederek kentimizi yaşanabilir kılmak için uğraştılar” diye konuştu.

ŞEHİTLERİN ANISINA ORMANIMIZI TEMİZ TUTALIM

“Bu süreçte herkese Atatürk’ün Nutku’nu bir kez daha okumalarını tavsiye ediyorum” diyen Başkan Deveci, “Bu ülkenin kuruluşunda ne kadar zorlu süreçler yaşamışız, bugün o kadar ağır olmasa da zorlu bir dönemin içideyiz. Buradan çıkmanın reçetesi Nutuk’ta. Atatürk, dünyada benzeri olmayan bir lider. Bize işaret ettiği akıl ve bilim yolu. Biz bu yoldan gideceğiz ve bu sıkıntılı dönemi aşacağız. Sağlık emekçilerinin tümü, ülkeyi salgından kurtarmak için şehit olmaya hazırdı. Aralarından 42 kahramanı şehit verdiler. Biz de burada onların adının sonsuza dek yaşatmayı amaç edindik. Her bir ağaca onların adını verdik. Atakumlu hemşehrilerimden de bir isteğim var. Kent Ormanımızı 42 şehidimizin anısına temiz tutun. Onlar sizi izliyor olacaklar. Bu ormana girer ve çıkarken onlar için bir Fatiha okuyun” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK İÇİN CANLARINI ORTAYA KOYDULAR

Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Neşe Kangüleç, “Pandemi sürecini diğer ülkelere göre daha az sayıda vaka ile atlatmamızda büyük rolü olan tüm sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Atakum Kent Ormanı’ndaki ağaçlara sağlık kahramanlarımızın adının vererek anılarını yaşatmak istedik. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik acılı ailelerin acısını dindiremez ancak onların yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmak bize yetecektir” dedi. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, “Hastanelerde, kliniklerde çalışan hekimler hemşireler, laboratuvar teknikerleri yani tüm sağlık çalışanları üç aydır ciddi anlamda büyük özveri içerisinde mücadele ediyorlar. Bu süreçten bir başarı öyküsü çıkarılmak isteniyor. Burada sistemin getirdiği bir şey yok. Tüm sağlık çalışanlarının birikimi, özverisi, cansiperane mücadelesi ile salgında bu noktaya geldik. Gerisi ancak önümüzde takoz oldu. Bugün burada isimleri ağaçlara verilen hocalarımız, çalışma arkadaşlarımızın canlarını ortaya koyarak verdikleri mücadele ile bu noktaya gelebildik” ifadelerini kullandı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanı Işık Özkefeli, “Bir acil hekimi olarak konuşuyorum. Salgın sürecinde elde edilen başarı, sağlık çalışanlarının ekip olarak başarısıdır. Son yıllarda sağlık sektöründeki dönüşüm, özellikle Samsun’da bize şiddet olarak döndü, şehitler verdik. Mücadele bitmedi. Atatürk’ün ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözünü unutmuyoruz. Biz bu mücadelede varız. Aklın ve ilmin yolunda bu sürecin üstesinden geleceğiz. Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısı önünde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu.

42 KAHRAMANIN İSİMLERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Atakum Kent Ormanı’ndaki meşe ağaçlarına isimleri verilen 42 sağlık kahramanı: “Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, Dr. Muharrem İdiz, Prof. Dr. Feriha Öz, Prof. Dr. Fevzi Aksoy, Dr. Mehmet Ulusoy, Dr. Ali İhsan Bulut, Dr. Tahir Babayeli, Dr. Mohammad Şamaa, Op. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu, Dr. Yavuz Kalaycı, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Op. Dr. Cemal Özkan, Dr. Nuri İdiz, Dr. Erdinç Şahin, Prof. Dr. Murat Dilmener, Dr. Galip Berkan Dingiloğlu, Dr. Yıldırım Can, Dr. Uğur Ertuğrul, Dr. Cevat Yıldırım, Dr. Salih Cenap Çevli, Dr. Sinan Kakı, Hemşireler Dilet Tahtalı, Tuğba Kuşdemir ve Dilek Akçabelen, Eczacılar İsmail Durmuş, Süreyya Zıpkınkurt, Taştan Kardaşlar, İhsan Giray, Merih Yalçınöz, Dt. Seyfi Gür, Dt. Mustafa Oral, Sağlık Memuru Hayri Dobur, Diş Teknisyeni Halil Sarıkaya, Acil Tıp Teknisyeni Kerim Koca, hastabakıcılar Şeref Miğdesiz, Seyfettin Karakaya, İbrahim Arslan, Hasan Ecevit, Güvenlik görevlileri Gülbek Erkılıç, Murat Çidam, Bilgi İşlem çalışanı Turgut Er, Sağlık Müdürlüğü çalışanı Cuma Kurt, hastane santral görevlisi Nurhan Uzun.”