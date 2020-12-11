Sağlık meslek örgütleri açıklanan ölüm sayılarının tutarlı olmadığını söyledi

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Koca’nın önceki gün ilk defa toplam vakanın 1.5 milyonun üzerinde olduğunu söylemesine ilişkin, “Bizim tahminlerimize göre de 1.8-2 milyon civarında vaka var. Tabii saptamayan vakalarla da hasta sayısı çok daha yüksek” dedi.

Çamlı, “Toplumun en az yüzde 65’inin aşılanması gerekiyor. İki doz aşı ihtiyacı olacağını düşünürsek şu anda Türkiye’nin ortalama 120 milyona yakın doza ihtiyacı var. Oysa 50 milyonluk bir anlaşma konuşuluyor” ifadelerini kullandı. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu ise ölü sayılarındaki tartışmaları değerlendirdi.

“Bakanın ölü sayıları konusunda tutarlılığı yok” diyen Küçükosmanoğlu, “Bakan bulaşıcı hastalıkların hepsinin Covid-19 olmadığını söylüyor. O zaman Türkiye’de Covid-19 dışında bir bulaşıcı hastalık olmalı. Toplantıda bir slayt gösterdi. Diğer bulaşıcı hastalıklar diye bir listesi vardı ama kendisi de herhalde inanmadı ki bu slaytı hemen kaldırdı. Slaytta ‘Batı Nil Ateşi’ gibi garip, yılda 1-2 vaka görülen hastalıklar vardı. Büyükşehir belediyelerinin paylaştığı sayıların doğru olduğunu, aldığımız verilerden görüyoruz” dedi.

SAĞLIKÇI BESLENEMİYOR, DİNLENEMİYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi Başkanı Kubilay Yalçınkaya da 120 binin üzerinde sağlık çalışanının virüse yakalanmasını değerlendirerek “Günlük son iki ayda vaka sayısı ortalama 1350. Bizim tespitlerimize göre 180 bin ve 200 bin arasında sağlık çalışanı virüse yakalandı. Tahminimiz, bakan taşrada ve özel sektördeki verileri tam olarak alamıyor” dedi.

Yalçınkaya, şunları kaydetti: “Sağlık emekçilerinin beslenme ve dinlenme hakları engellendi ve enfeksiyonun önüne atıldı. Ekmek arası peynirle sağlıkçıların beslenmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bakanlık ‘Vücut direncini yüksek tutun, dinlenin’ diyor ama izinlerimizi gasp ediyor. Sağlıkçılarımızda yılgınlık arttı. Virüs toplumda da yaygın durumda. Normal servise gelen birine sağlıkçılar müdahale ediyor, sonra müdahale ettiği hasta kovidli çıkıyor. Bu nedenle normal servisin de koruyucu ekipmanı artırılmalı.”

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise açıklanan toplam vaka sayılarına ilişkin “Ne yazık ki vaka sayıları konusunda haklı çıktık. Biz vaka sayılarını açıklarken ‘hainlikle’ suçlanıyorduk. Şimdi Sağlık Bakanlığı da bizim sayılarımızı açıklamaya başladı. Şimdi MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye de bu sayıları nasıl yorumladığını sormamız gerekiyor” dedi.