Sağlık personeli Ahmet Ecevit, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi personeli Ahmet Ecevit, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Türk Tabipler Birliği, Ankara’da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı Ahmet Ecevit için Twitter üzerinden paylaşım yapıldı.
TTB tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
''Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ahmet Ecevit Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Yakınlarına ve sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz.''
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