Sağlık personeli Ahmet Ecevit, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

08 Eylül 2020 Salı, 20:37

Türk Tabipler Birliği, Ankara’da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı Ahmet Ecevit için Twitter üzerinden paylaşım yapıldı.

TTB tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Ankara Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Ahmet Ecevit Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık bir ekip işidir. Eksiliyoruz. Yakınlarına ve sağlık camiasına baş sağlığı diliyoruz.''