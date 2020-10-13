Sağlık sektörüne borca yanıt yok
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, kamu ve üniversite hastanelerinin 2020 Eylül ayı itibarıyla tıbbi cihaz ve malzeme sektörüne olan güncel borcunun ne kadar olduğu hakkında bilgi istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise soruyu geçiştirdi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, kamu ve üniversite hastanelerinin 2020 Eylül ayı itibarıyla tıbbi cihaz ve malzeme sektörüne olan güncel borcunun ne kadar olduğu, bakanlığın sektör temsilcilerinden alacaklarına dair feragat isteyip istemedikleri hakkında bilgi istedi. Polat, “Bakanlığınızın sektör temsilcilerinden 2018 yılı için yüzde 30, 2019 yılı için yüzde 50, 2020 yılı için yüzde 60 olmak üzere alacaklarından feragat edilmesini istediği iddiaları doğru mudur” sorusuna da yanıt talep etti. Albayrak ise önergeye verdiği yanıtta, bu konularla ilgili olarak YEP kapsamında gerekli düzenleme ve tedbirlerin hayata geçirileceğini açıklamakla yetindi. Albayrak, toplam borcun ne kadar olduğu, firmalardan alacaklarının bir bölümünden vazgeçmelerinin istenip istenmediği hakkında hiçbir bilgi vermedi.
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