Sağlıkçıları yitiriyoruz
3 sağlık çalışanı daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Sağlık çalışanları koronavirüsten yaşamını yitirmeye devam ediyor.
Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar’ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği de Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan eczacı Yücel Yıldırım’ın yine Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ankara Tabip Odası da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastenesi teknik birim çalışanlarından Faik Çelebi’nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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