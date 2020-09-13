Sağlıkçıları yitiriyoruz

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Sağlık çalışanları koronavirüsten yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Şanlıurfa Tabip Odası, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Semt Polikliniği’nde görev yapan sağlık memuru Abdüllatif Sancar’ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türk Tabipleri Birliği de Kırşehir’in Kaman ilçesinde çalışan eczacı Yücel Yıldırım’ın yine Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ankara Tabip Odası da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastenesi teknik birim çalışanlarından Faik Çelebi’nin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.