Sağlıkçıların meslek hastalığı önergesine şaşırtan bakanlık cevabı
Meclis'te sağlık emekçilerinin sorunları gündeme gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için kendisine verilen önergelere; "Bakanlığın alanı değil" diyerek cevap verdi.
Sağlık emekçileri, bugün yeniden çalışmaya başlayacak Meclis’ten kendilerine uygulanan haksızlıkları giderecek yasal düzenlemeleri bekliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için kendisine verilen önergelere “Bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” dedi. CHP’li Emir, “Sağlıkçıların çalışma koşullarından Sağlık Bakanı sorumludur. Bu Çalışma Bakanlığı’na bırakılacak bir durum değil” dedi.
Doktor milletvekilleri CHP’li Murat Emir ve İYİ Partili Arslan Kabukcuoğlu koronavirüsün meslek hastalığı sayılması gerektiğini belirtti. Kabukcuoğlu “Hükümetin sağlıkta şiddet yasasını yeniden ele alması lazım. Ya da tüm sağlık yerlerine 10-15 polisin çalıştığı karakol kurması lazım” ifadelerini kullandı. Hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge almaları için çalıştıklarını belirten Kabukcuoğlu, “Kaybedilen sağlıkçıların şehit sayılması için de yasa teklifimiz var” dedi.
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