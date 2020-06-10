Saha kenarında koronavirüs olduğunu öğrendi
Manchester United ile Stoke City arasındaki hazırlık karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı.
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle duran futbol, 17 Haziran’da yeniden başlayacak. Takım halinde antrenmanlara başlayan takımlar, maç kondisyonu kazanmak için hazırlık maçları düzenliyor. Bu maçlardan biri olan Manchester United ile Stoke City arasındaki hazırlık karşılaşması öncesi büyük bir şok yaşandı.
Hazırlık maçının başlamasına dakikalar kala Stoke City Teknik Direktörü Michael O'Neill’ın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Maç iptal edildi. Stoke City de Michael O'Neill’ın koronavirüse yakalandığını doğruladı. 50 yaşındaki teknik adamın tedavisine başlandı.
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