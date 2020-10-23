Sahadaki sakatlanmalar için dev adım

23 Ekim 2020 Cuma, 18:20

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maç içinde başından sakatlanan oyuncular için değişiklik hakkının kullanılmamasına ocak ayında başlanabileceğini açıkladı.

IFAB tarafından yapılan açıklamada, Beyin Sarsıntısı Grubu’nun (CEG) çarşamba günü toplandığını ve alınacak yeni kuralların uygulanabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti. Açıklamada Beyin Sarsıntısı Grubu ve FIFA Medikal Bölümü’nün birlikte çalıştığı ifade edilirken, Ocak 2021’de kuralın denenmeye başlanabilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiği kaydedildi. Eklenecek kuralın esas amacının oyuncuların korunması olduğu belirtilirken, alınan kararın tüm seviyelerde etkili ve eşit bir şekilde uygulanabilmesinin gerekliliği vurgulandı. Inside World Football’da yer alan haberde, kural ile ilgili yaşanan kararsızlığının temel sebebinin oyuncuların gerçekten sarsıntı geçirip geçirmediğinin kısa sürede anlaşılamıyor olmasından kaynaklandığı belirtildi. Haberde, oyuncun kenarda üç dakika bekletilerek kontrol edilmesinin de IFAB’ın gündeminde olduğu fakat en uygun çözümün en ufak şüphede oyuncunun değiştirilmesi olduğu belirtildi.



