Şahan Gökbakar ormanların son halini paylaştı
Marmaris bölgesindeki orman yangınlarını ilk günden beri takip eden ve sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şahan Gökbakar, bölgedeki son durumu paylaştı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangınların çıktığı ilk günden beri ekiplere destek veren Şahan Gökbakar, son paylaşımında bölgede yanan ormanları görüntüledi.
"Diliniz tutulacak. İnsan kalbinin bir kısmını burada bırakıp kahroluyor" diyen komedyen İçmeler'deki ormanların son halini takipçileriyle paylaştı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar şu ifadeleri kullandı;
"Kader ve keder. 35 kilometrenin sadece 8-10 kilometrelik bölümü. İzlenimimiz yangının kendi söndüğü. Müdahale gecikince kontrol edilemeyecek kadar büyük bir alan yandı. Ve görünüşe göre yerleşim yerlerine gelene kadar yandı"
İşte o paylaşım…
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