Şahan Gökbakar yardım çağrısında bulunmuştu, müdahale edildi

01 Ağustos 2021 Pazar, 17:44

Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarının olduğu bölgeye giden ünlü komedyen Şahan Gökbakar, yangın bölgesine giderek acil yardım çağrısında bulundu.

Gökbakar, “Buraya acilen bir helikopter rica ediyoruz. Bu yangın şu anda kontrol altına alınabilecek seviyede ilerliyor” dedi.

''MÜDAHALE GELDİ''

Gökbakar, helikopterlerin gelmesinin ardından paylaştığı videoda, "Allah razı olsun. Teşekkür ederiz, bu helikopterlerin oraya 1-2 saat su atması lazım. Müdahale geldi, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



