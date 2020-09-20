Sahilde esrarengiz yazı

20 Eylül 2020 Pazar, 09:48

Dün akşam İstanbul Sarıyer'de sahil kenarında yürüyenler ilginç bir yazıyla karşılaştı. Sahilin Rumeli Hisarı tarafında, beton zemine "Hiçbir suç cezasız kalmayacak" diye yazılmış olduğu görüldü.

Görüntüleri gazeteci Nasuh Bektaş, sosyal medya hesabından paylaştı. Bektaş, paylaşımında, "Şimdi bir arkadaş çekip, gönderdi. 'Hiçbir suç cezasız kalmayacak' diye bir yazı yazılmış sahil yürüyüş yoluna, Rumeli Hisar bölgesi" notunu düştü.

Söz konusu yazının kimler tarafından ve ne için yazıldığı anlaşılamadı.