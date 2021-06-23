Şahismail Şimşek: İş Bankası’nda dijital gelişmeler sürüyor

23 Haziran 2021 Çarşamba, 16:06

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek dijitalleşme faaliyetlerini “ticari hayatı kolaylaştırmak” şeklinde özetleyerek açıklamalarda bulundu: Şimşek, “Bir yandan dijital dönüşümü desteklerken diğer yandan asli görevimizin bilinciyle esnafa ve KOBİ’lere finansman desteği sunmaya aralıksız devam ediyoruz. Müşterilerimiz; dijital kanallarımız olan İşCep, İnternet Şubesi, Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamalarını kullanarak, birçok işlemi uzaktan zahmetsizce tamamlayabiliyorlar. Esnaf ve gerçek kişi tacirler İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğiyle; nerede olurlarsa olsunlar, görüntülü görüşme ile şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan dakikalar içinde hesabını açarak İş Bankası ailesine katılabiliyorlar” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçen TOBB Nefes Kredisi Protokolü’nü İş Bankası olarak imzaladıklarını belirten Şahismail Şimşek, “Hazine destekli KGF kefaleti (PGS) ile 200 bin TL’ye kadar, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem avantajı içeren toplam 18 ay vadeli kredi desteğinden yararlanmak için KOBİ’lerimizi müşterimiz olmaya bekliyoruz. Ayrıca Nefes Kredisi limitinin %80’ini ticari kredi kartına aktararak, peşin alışveriş işlemleri ve fatura ödemelerinde daha kolay harcanması imkânını sunan bankalardan biriyiz” dedi. Sadece şubeler aracılığı ile hizmeti değil, uzaktan finansmana erişim imkânlarını da geliştirdiklerini söyleyen Şimşek, “Esnaf ve gerçek kişi tacir müşterilerimiz, 100.000 TL’ye kadar ticari finansman ihtiyaçlarını Anında Ticari Kredi’ye İşCep ve İnternet Şubemizden 7/24 başvurarak karşılayabiliyorlar. Kurduğumuz bu yapıda hızlı ve otomatik olarak gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde, kredi başvurusu saniyeler içinde değerlendiriliyor ve onaylanması durumunda kredi tutarı müşterimizin hesabına anında aktarılıyor. Bu sayede müşterilerimiz ticari kredi kullanımını şubeye uğramadan, 7 gün 24 saat gerçekleştirebiliyor. Ayrıca müşterilerimiz ilk taksit tarihini krediyi kullandıkları günden itibaren 90 gün sonrası olarak da belirleyebiliyorlar. Böylece 3 ay ödemesiz dönem seçeneğini müşterilerimizin kullanımına sunmuş olduk. Sadece taksitli kredileri değil, müşterilerimiz dijital kanallarımız üzerinden Borçlu Cari Hesaplarına tanımlı limitler dâhilinde 250.000 TL’ye kadar Şubeye gitmeden 7/24 kredi kullanabiliyorlar” dedi.

İş Bankası olarak ticari hayata yönelik bakış açılarını geniş bir perspektifte tuttuklarını sözlerine ekleyen Şimşek şu bilgileri verdi; “Sağlık kuruluşları 1 Temmuz'dan itibaren e-fatura uygulamasına geçiyor. Burada e-Fatura geçişlerinde kolaylık sağlamak adına iştiraklerimizden İşNet ile birlikte gerçekleştirdiğimiz kampanya 31.08.2021 tarihine kadar uzatıldı. Kampanya kapsamında, e-fatura ödeme bilgilerini İş Bankası dijital kanallarından takip etmeye başlayan İşNet müşterilerine, İş Bankası ticari kredi kartlarıyla yapacakları kontör alımlarında satın aldıkları kadar kontör anında hediye ediyoruz.”