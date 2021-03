Sahte doktorun oyununa bürokratlar da alet oldu

01 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Kanser, diyabet, epilepsi gibi birçok ağır hastalığı bitkisel ilaçlarla iyileştirdiğini öne süren sahte doktor Mehmet Sıddık Can tarafından dolandırılan çok sayıda kişi savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Can’ın ilk sivil orgeneral olarak bilinen Ali Fidan ile eski Emniyet Müdürü İzzet Çetinkaya’nın ismini kullanarak kendilerine güven verdiği belirten mağdurlar, hem sağlığını hem de paralarını kaybettiklerini anlattılar.

‘TÜRKİYE’YE KAÇTIM’

Mehmet Sıddık Can’ın pet şişe içinde kargoyla gönderdiği ilaçları kullandıktan sonra sağlıklarının daha da kötüleştiğini savunan çok sayıda mağdur, Can’ın, kendilerine farklı farklı senaryolarla kandırdığını iddia etti. Uluslararası bir ilaç devinin Almanya’daki merkezinde üretim bölümünde çalıştığını anlatan Can’ın “Bu şirket, elimdeki formülleri almanın peşindeydi. Ben formülleri vermek istemediğim için Türkiye’ye kaçtım. Firma da Türkiye’deki diplomamı kayıtlardan sildirdi. Peşime silahlı kişiler dahi taktılar” şeklindeki anlatımını birçok mağdurdan duymak mümkün. Mağdurlar Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı’na Can hakkında şikâyet dilekçesi verdi.

20 yıldır diyabet hastası olan mağdur C. Ş., Can ile medikal ürün satışı yapan bir arkadaşının Fatih’teki işyerinde karşılaştığını söyledi. Can’ın vurduğu iğneler sonrası kan şekeri düşen C.Ş., toplamda 80 bin liraya yakın para verdi. Can’ın talebi ile yıllardır kullandığı insülin ilacını kesen Ş., bir ara komalık oldu ve günlerce hastanede kaldı.

KOMAYA GİRDİ

Dolandırıldığını anlayınca savcılığa şikâyette bulunan C.Ş. dilekçesinde, şu ifadeleri kullandı: “Bizim gibi mağdur edilen E.T. kendisinin Mehmet Sıddık Can aracılığıyla Ankara’da birçok bürokrat ve iş insanıyla görüştüğünü hatta bu bürokratların yönlendirdiği bir ecza deposuna bizzat gittiğini, görüşmelere şahit olduğundan bahsetti. Bu görüşmeden sonra E.T. Ankara’daki bürokratlara söz konusu kişinin bizi ve çevremizdeki insanların mağdur ettiğinden bahsetmesi üzerine bu kişiler bizi Ankara’ya davet etti.

F.K., E.T. ve ben Dikmen’deki bir adrese 12 Ekim 2020 tarihinde gittik. Bu kişilerle tanıştığımızda eski Emniyet Müdürü İzzet Çetinkaya, ilk sivil orgeneral Ali Fidan ve yine bürokratlardan Bülent Karayel ve Uğur Eldeniz olduklarını öğrendik. 3 saatten fazla süren bu görüşmede bahsi geçen sahte doktorla birkaç kez görüştüklerini, iş görüşmesi için bazı iş insanlarına yönlendirdiklerini beyan ettiler. Ben de bu bürokratları onların isimlerini kullanarak birçok kişiyi mağdur eden bu kişiden şikayetçi olmaları gerektiğinden bahsettim. İzzet Çetinkaya bizim yanımızda Mehmet Sıddık Can ile görüştü. Telefonun hoparlörü de açıktı, Mehmet Sıddık Can bütün borçları kabul ederek bir buçuk ay içinde ödeyeceğinin sözünü verdi. Biz hala paramızı alamadık. ”

BİR MİLYON DOLANDIRILAN VAR

İstanbul Savcılığına dilekçe veren ve ismi geçen bürokratlarla görüşenler arasında yer alan F.K. Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Mehmet Sıddık Can çok ilginç birisi. Yanında sürekli nüfuzlu birileri ya da bürokratlar oluyor. Son olarak ismini henüz öğrenemediğimiz eski bir paşa kendisine destek oluyormuş. Hatta bu paşa H.K. isimli bir avukat tutmuş bu kişiye, sürekli önümüzü kesiyorlar. Bu adama kimse dur demiyor. Sürekli arkasında birileri var” dedi. Bir milyon lirayı aşkın paraları dolandırılan K.E. ve Z.E. çifti ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.