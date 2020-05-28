Sahte kulak küpesi operasyonu: 14'ü veteriner 17 gözaltı
Siverek ilçesinde, küçük ve büyükbaş hayvanlar için sahte kulak küpesi ürettiği iddia edilen 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, küçük ve
büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerini yasa dışı yollarla imal ederek haksız
kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce, "Örgütlü olarak işlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi
belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14'ü
veteriner 17 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yeni basılmış
1710 kulak küpesi, 10 kulak küpesi üretim makinesi, çok sayıda kullanılmış
hayvan küpesi ve hayvan sevk belgesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.
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