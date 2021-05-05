Sahte rapor veren FETÖ'cü davası: "Sağır adam gördüm orduda, 150 kilo obez gördüm"

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 19:36

Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin, harp okullarına geçişlerine, sahte sağlık raporu düzenleyerek engel oldukları iddia edilen FETÖ üyesi 3’ü tutuklu 11 eski askeri doktorun yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Tanık olarak dinlenen Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğretim üyesi Eray Serdar Yurdakul, "2010’dan sonra FETÖ'nün kontrolü dışında kimse askeriyeye girmemiştir. Bunun da başındaki adam Ramazan Akyıldız’dır. Sağır adam gördüm orduda, 150 kilo obez gördüm. FETÖ'cüyseniz hiç fark etmez” dedi.

Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak; Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Dört müşteki ile sanık avukatları ise duruşmayı mahkeme salonundan izledi. Duruşmada, mağdurlar ile tanıklar dinlendi.

“1 DAKİKADA MUAYENE OLDUK”

Müşteki Canberk Çetin şikayetçi olmadığını söyleyerek, “Dosyaya katılma talebim yoktur. Duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum. Kardiyolojiden rapor verildi sanırım bana. Kalabalık gittik muayeneye. İçeride durma süremiz yaklaşık 1 dakikaydı. Doktorlarla herhangi bir diyaloğa girmedik. Onların durumunu bilemem açıkçası” dedi. Ayrıca daha önce Askeri İdare Mahkemesi'ne dava açtığını belirten Çetin, “Ankara’da bir avukatla anlaştık. Dava açtık. YGS ve LYS’ye giremediğimiz için bir sene kaybettik. Bu nedenle tazminat davası açtık. O zaman Askeri İdare Mahkemesi'ne dava açmıştık” diye konuştu.

“KAZANAN VE KAZANMAYANLARA AYNI MUAYENE YAPILDI”

Müşteki Ömer Kılıçarslan ise “Şikayetçi değilim. 50-60 kişi sırada bekleyip muayene oluyorduk. Muayene yaklaşık 1 dakika sürüyordu. Muayeneden 1-2 gün sonra 'askeri öğrenci olamaz' raporu aldık. Ben de maddi ve manevi tazminat davası açtım Ankara’da, ancak reddedildi başvurumuz. Sanıkları birebir tanımıyorum. Aynı muayeneye tabii olup askeri okula devam edenler de oldu. Benim gördüğüm kadarıyla kazanan ve kazanmayanlara yapılan muayene aynı” dedi.

“DOKTORA GÖRÜNDÜM, 'HİÇBİR SIKINTIN' YOK DEDİLER”

Sanıklardan şikayetçi olduğunu söyleyen müşteki Oğuz Kaan Kahraman ise “Psikoloji testine herkes girmiyordu. Ben de girmedim şahsen, oradan da elenmedim. Davaya katılmak istemiyorum. Bizim devreyi hep birlikte götürmediler. Ayrı gruplar halinde gittik. Diğer günlerde neler olduğunu bilmiyorum. Kazananlar ve kazanamayanlar arasında benim gözümde fark yoktu. Kalpten elendim. Davayı kazanacağıma dair umudum yoktu, dava açmadım. Sonra birkaç doktora göründüm ve 'Kalbinde hiçbir sıkıntı yok' dediler” diye konuştu.

“KISMI DEĞİŞTİRİLENLERİN OKULLA İLİŞİĞİ KESİLDİ”

Müşteki Fatih Yılmaz ise mahkemede, “Liseye girmeden önce kolum kırılmıştı. Tam dönmüyordu, ama okula girerken sıkıntı olmamıştı. Psikolojik muayeneye herkes girmedi. Ben girmiştim. 'B planın var mı, buradan sonra ne yapmaya planlıyorsun' gibi sorular sordular. Bizim devre 300 kişiden oluşuyordu. 12 kısımdan oluşuyordu. Son sene bazılarımızın kısmı değiştirildi. Kısmı değiştirilenlerin okulla ilişiği kesildi. Sanıkların sadece raporlarda ismi yazıyor. Yüzlerini görmedim” dedi.

“SAĞLIKTAN ELENEN KİŞİLERİN ÇOĞU ŞOK MANGASINDAYDI”

Müşteki Ömer Kılıçarslan duruşma savcısının sağlık raporlarıyla askeri okuldan elenen öğrencilerin şok mangasına alınan öğrencilerden olup olmadığına ilişkin sorusuna “Yedinci takımdaydım, şok mangasındaydım. Sağlıktan elenen kişilerin çoğu da şok mangasındaydı” yanıtını verdi.

“SAĞIR ADAM GÖRDÜM, 150 KİLO OBEZ GÖRDÜM ORDUDA, FETÖ’CÜYSENİZ HİÇ FARK ETMEZ”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Eray Serdar Yurdakul, halen Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde öğretim üyesi olarak çalıştığını ve üniversitenin FETÖ soruşturmalarını takip eden komisyonunda görevli olduğunu söyledi. Ramazan Akyürek’i şahsen tanımadığını belirten Yurdakul, şunları söyledi:

"Ama Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Daire Başkanlığı yaptığını biliyorum. 2010’da harp okullarına öğrenci alabilmek için özel kurullar kuruldu. 2010’dan itibaren kurullarda çok ciddi farklılıklar oldu. 2010’dan sonra yüz kişiden 50’si 60’ı elenmiş. 2010’dan sonra bu kurulda görevli doktorların çoğu FETÖ’den işlem gördü. Muayene sistemini FETÖ’cüler ele geçirdikten sonra askeri muayeneye ilişkin yeni bir sağlık yönetmeliği çalışması yaptılar. 5 yıldır bu yönetmelik tamamıyla düzeltilemedi. Ön muayeneye itirazı kaldırdılar. 2010’dan sonra FETÖ'nün kontrolü dışında kimse askeriyeye girmemiştir. Bunun da başındaki adam Ramazan Akyıldız’dır. Sağlık muayenesinin altyapısı Ramazan Akyıldız döneminde yapılmıştır. Sağır adam gördüm orduda, 150 kilo obez gördüm. FETÖ'cüyseniz hiç fark etmez.”

Duruşma savcısı, mütalaasında; sanıkların tutukluluk halinin devamını ve dosyadaki eksiklerin giderilmesini talep etti.

Tutuklu sanıklar Hüseyin Günay, Yavuz Öztürker ve Zafer Işılak’ın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen 11 eski askeri doktorun, sahte sağlık kurulu raporları düzenleyerek Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim gören 33 öğrencinin harp okullarına geçişine engel oldukları öne sürüldü. İddianamede, örgüt üyesi sağlık kurulu ve hekimlerin düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla mağdurların okulla ilişiklerinin kesilerek eğitim ve öğretim haklarının ellerinden alındığı anlatıldı. 11 eski askeri doktorun ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "eğitim ve öğrenime engel olmak" suçlamaları ile 279 yıldan 299 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.