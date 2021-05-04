FETÖ’nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı, İstanbul’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün Afrika yapılanmasının başındaki isim olan İbrahim Tatar İstanbul’da yakalandı.

İHA
04 Mayıs 2021 Salı, 09:59
FETÖ’nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı, İstanbul’da yakalandı
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İstanbul Emniyeti tarafından FETÖ yapılanmasına düzenlenen operasyonda kritik bir ismin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda, FETÖ/PDY’nin Afrika yapılanmasının başındaki İbrahim Tatar’ın İstanbul’da olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan ve FETÖ içerisinde ‘kahraman’ ilan edildiği belirtilen firari Tarar, dün gece Ümraniye‘de FETÖ üyeleri arasında “gaybubet” diye adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.


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