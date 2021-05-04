FETÖ’nün Afrika yapılanmasının başındaki firari zanlı, İstanbul’da yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Afrika yapılanmasının başındaki isim olan İbrahim Tatar İstanbul’da yakalandı.
İstanbul Emniyeti tarafından FETÖ yapılanmasına düzenlenen operasyonda kritik bir ismin gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen ortak operasyonda, FETÖ/PDY’nin Afrika yapılanmasının başındaki İbrahim Tatar’ın İstanbul’da olduğu tespit edildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Afrika yapılanmasını başlatan ve FETÖ içerisinde ‘kahraman’ ilan edildiği belirtilen firari Tarar, dün gece Ümraniye‘de FETÖ üyeleri arasında “gaybubet” diye adlandırılan hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.
İlgili Haberler
- Devlet içindeki ağları hâlâ temizlenemeyen FETÖ’nün elebaşı Gülen, üyelerine yeni strateji çizdi
- Hollanda liyakat nişanı vermişti: FETÖ üyesi çıktılar
- FETÖ'nün satın aldığı mezarlık faaliyete geçti
- Beşiktaşlı yönetici Kocadağ'dan Fenerbahçe'ye FETÖ sorusu
- FETÖ'nün imamından mahkemede çarpıcı sözler
Video Haberler
- Giysi toplama kutusunda ölüm kalım savaşı kamerada
- Toplu taşımada ürküten görüntü
- Kısıtlamada kan donduran görüntüler!
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na çağrı
- Gazeteciden flaş iddia: Mehmet Cengiz'den Koç'a dev vaat
- Süleyman Soylu dua etsin, seyirci yasağı var
- Son ankette çarpıcı Z kuşağı detayı
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tepkiler çığ gibi
- Sedat Peker Mehmet Ağar'ı neden hedef aldı?
- Mısır ile 'dostum Sisi' dönemi! Türkiye adım attı
- Reuters'tan çarpıcı 'Türkiye' analizi
- Terör örgütü lideri Gülen’den örgüte talimat
- Bayram ikramiyelerinin ödenme tarihi belli oldu