Sahte UNESCO ödülü tanıtımı yapan AKP'li Başkan'a Emine Erdoğan'dan gerçek ödül

08 Haziran 2021 Salı, 17:22

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Saray'ın Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası kapsamında düzenlenen 'Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı’nda Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ‘2021 Vakıf İyilik Ödülleri’ni verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un da katıldığı toplantıda Emine Erdoğan, “2021 Vakıf İnsan Ödülleri’ni dağıttı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Ahbap Derneği kurucusu sanatçı Haluk Levent ihtiyaç sahiplerinden yardım elini esirgememesi, iyi insan ve toplum hizmetlerine inşası dolayısıyla, iş insanı Ünal Nafiz de kurduğu aşevi ile yaklaşık 12 yıldır sokak hayvanlarını beslemesi sebebiyle ödül verdi.

SAHTE UNESCO ÖDÜLÜNE HARCAMA

AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın geçen yıl 106 bin 200 lira ödediği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) aldığını iddia ettiği uydurma ödülün tanıtımı için de binlerce lira harcadığı ortaya çıkmıştı. 14 CHP’li belediye meclis üyesi tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda Dündar ile Osmangazi Belediyesi yetkililerinin “Görevi kötüye kullanma ve nitelikli zimmet suçları açısından soruşturulması” talep edilmişit.