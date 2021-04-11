AKP’li başkan uydurma 'UNESCO ödülü'nün tanıtımına binlerce lira harcamış

11 Nisan 2021 Pazar, 12:36

AKP’li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın geçen yıl 106 bin 200 lira ödediği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) aldığını iddia ettiği uydurma ödülün tanıtımı için de binlerce lira harcadığı ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bursa’daki Osmangazi Belediyesi’nin Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 14 Şubat 2020 ve 2412 yevmiye numaralı dosyasıyla, uydurma ödülün tanıtımı amacıyla Ankara'da 110 billboard, 30 raket ve 10 megalight olmak üzere 140 reklam panosu kiraladı. Belediye, Ankara’da kiraladığı reklam panoları için Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Şirketi’ne toplam 70 bin 800 lira ödedi.

32 BİN LİRALIK 'HABER'

AKP'li belediyenin sözkonusu "ödül"ün haberleştirilmesi için de 13 Şubat 2020 tarih ve 2333 yevmiye numaralı dosyası ile HaberTürk Televizyon kanalına “Panorama 1326 Bursa’ya Unesco ödülü tanıtımı” adı altında 31 bin 800 lira ödeme yaptığı açığa çıktı.

UNESCO: BİZİM BÖYLE BİR ÖDÜLÜMÜZ YOK

''UNESCO tarafından verilmeyen ancak UNESCO tarafından verildiği izlenimi yaratılmak istenen bir ödül için belediye kasasından toplam 208 bin 800 TL harcanmıştır'' diyen Osmangazi Belediye Meclisi’nin CHP Grup Sözcüsü Sefa Yılmaz yaptığı açıklamada, ''Belediyemiz 2019 yılı sonunda Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Projesi ile 'İdeal Kent' ödülü almış ve ödülün tanıtımı Osmangazi Belediyesi’nin İnternet sitesinde 'UNESCO'dan Tarihi Projeye Tarihi Ödül' başlığı ile duyurmuştur. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu ödülün UNESCO tarafından verilmediği ortaya çıkmış ve UNESCO, ‘Bizim böyle bir ödülümüz yok’ diye açıklama yapmıştır'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Birçok belediyenin başkanı, 16 Ocak 2020 tarihinde UNESCO'dan ödül aldıklarını duyurdu. UNESCO'nun ''Biz vermedik, bizim böyle bir ödülümüz yok'' açıklaması yaptığı ödüller Paris'te Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe’nin de katıldığı törende dağıtıldı. Ancak daha sonra belediyeleri bu ödüllere merkezi Ankara'nın Balgat semtinde bulunan ''Kent Araştırmaları Enstitüsü''nün "layık gördüğü" ortaya çıktı. Ödül alan 41 belediye başkanı da bu enstitü ile bağlantılı olan ''Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’ne" belediye kasasından tam 106 bin lira ödeme yaptı. Geçen yıl ortaya çıkan bu olaya ilişkin çakma ödülleri alan belediye başkanları ise suskunluğunu korudu.