Sahurdan sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, eşiyle sahur yaptıktan sonra fenalaşan Hasan Kahveci (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Akyazı'ya bağlı İnönü Mahallesi 7086 Sokak’ta oturan Hasan Kahveci,
eşiyle sahur yaptıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden eşinin ihbarı
üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kahveci'yi ambulansla Akyazı
Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kahveci, doktorların tüm müdahalelerine
rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kahveci’nin yakınları, hastane
önünde sinir krizi geçirdi. Hasan Kahveci’nin cansız bedeni, kesin ölüm
nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü.
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