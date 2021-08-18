Şair Hamit Kalyoncu yaşamını yitirdi
Uzun süredir kanser ve koah tedavisi gören 79 yaşındaki şair-yazar Hamit Kalyoncu Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi.
Kalyoncu’nun cenazesi bugün Devrek Şehir Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanıyor.
‘BİR DİLİM EKMEK İÇİN’
Kalyoncu’nun, maden işçilerinin zor yaşam ve çalışma koşullarını irdelediği ilk yazısı “Bir Dilim Ekmek İçin” adıyla 1965’te Yeşil Çaycuma gazetesinde yayımlandı. Üniversite ve öğretmenlik yıllarında aralıklı da olsa şiirle ilgilenmeyi sürdürdü, ancak yazdıklarını yayımlamadı. Yazıları Ankara Vatan ve Başkent ile Zonguldak Uyanış gazetelerinde yayımlandı. “Zonguldak 100. Yıl Vakfı”nın 1983 yılında düzenlediği şiir-hikâye-resim yarışmasında “Zonguldak” adlı şiirle mansiyon ödülü kazandı. 100. Yıl Turizm-Sanat-Kültür Kooperatifi’nce sivil toplum örgütlenmesine katkıları ve Sesim Kömür Karası adlı şiir kitabı nedeniyle, TUSAK 1994 sanat-kültür ödülü ile ödüllendirildi. 1994-1996 yıllarında Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak şube başkanlığını yaptı.
ESERLERİ:
ŞİİR: Sesim Kömür Karası (1994), Sevi Yangını, Işığında Yürümek.
SEÇKİ: Kömür Kokan Şiirler (2005).
ARAŞTIRMA-DENEME: Kömürde Açan Çiçek (2005).
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