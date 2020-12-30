Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı, noter işlemi yaparken gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu. İkinci bir paylaşım yapan Odabaşı, Kandıra Cezaevi’ne götürüldüğünü bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Aralık 2020 Çarşamba, 16:08
Şair ve yazar Yılmaz Odabaşı tutuklandı
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Odabaşı, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, noter işlemleri için gittiği yerde gözaltına alındığını duyurdu. Polis aracının gözaltı kabininden fotoğraf paylaşan Odabaşı, “An itibarıyla bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim… Adliyeye götürülüyorum” bilgisi verdi.

İkinci bir paylaşım daha yapan Odabaşı, “Kandıra Cezaevi’ne götürülüyorum” diye yazdı.

Odabaşı’nın hangi dosya kapsamında tutuklandığı öğrenilemedi.


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