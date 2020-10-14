Şakağından giren kurşunla yaşamını yitiren gencin ailesi katilin bulunmasını istiyor

14 Ekim 2020 Çarşamba, 16:20

ŞAKAĞINDAN GİREN KURŞUNLA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hasan Akbal, 8 Ağustos günü arkadaşlarıyla görüşmek üzere gittiği Başakşehir’de şakağından giren kurşunla yaşamını yitirdi. Olayla ilgili emniyet soruşturma başlatırken, aradan geçen 2,5 aylık sürede herhangi bir delile ulaşılamadı. Olayın üzerinin kapatılmak istendiğini ileri süren Hasan Akbal’ın ağabeyi Caner Akbal, “Hasan’ı o gün arkadaşı çağırdı ve kıyafet istedi. Kardeşim iki arkadaşını da alarak arkadaş grubunun yanına giderken ateş edilmiş ve kardeşim sürücü koltuğunda şakağından giren tek kurşunla olay yerinde ölmüş. Arkadaşları ise hastaneye götürmek için aracın arka koltuğuna alarak yerini değiştirmişler. Arabada sadece bir damla kan izinden başka birşey bulunamadı” dedi.

"YETKİLİLER BU CİNAYETİ AYDINLATMALI"



Savcılığa giden dosyada gizlilik kararı bulunduğunu söyleyen Caner Akbal, “Olay yerinde kamera var ama 4 gün sonra kayıtlar alındı. Biz uğraşıyoruz ama savcılar polislerde üstüne düşmeli. Bu süreç aydınlatılmalı. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra tek tek bırakıldı. Kardeşimin kanının yerde kalmasını istemiyoruz. Yetkililer bu cinayeti aydınlatmalı” diye konuştu.

“CİNAYET, FAİLİ MEÇHULE ÇEKİLMEK İSTENDİ"

Akbal ailesinin Avukatı Mehti Şahintekin olay ve soruşturma hakkında bilgi verdi. Avukat Şahintekin, “Ateş edilen yer ile aracın bulunduğu yer arasında 300 metrelik bir mesafe olduğunu, kafasına da 9 milimetrelik bir kurşunun isabet ettiğini öğrendik. Sadece tek el ateş edilmiş. Biz bu durumun normal olmadığını savunuyoruz. Ortada kasti bir cinayet olduğunu düşünüyoruz. Araç içerisinde bulunan iki arkadaşının da çelişkili ifadeleri var. Arka koltukta bulunan kişi, olay mahalini farklı bir yer olarak göstererek 2-3 kilometre mesafe olan bir göl kenarını söyledi. Yani cinayet, faili meçhule çekilmek istendi. Bunu da ateş eden kişinin talimatıyla yaptığını düşünüyoruz. Ayrıca araç pozisyonuyla şüphelilerin durduğu pozisyona bakınca da kurşun ön camdan girmesi gerektiğini görüyoruz ama kurşun yandan giriyor. Bu şekilde çelişkili durumlar var. Cinayetin aydınlatılmasını bekliyoruz” şeklinde .