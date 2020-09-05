Sakarya’da Kürt işçiler saldırıya uğradı iddiası

05 Eylül 2020 Cumartesi, 01:30

Sakarya’da çekildiği iddia edilen bir görüntü bugün sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili “Sakarya’da fındık işçilerine ırkçı saldırı” başlıklarıyla bir kavga görüntüsü paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Mardin Mazıdağı'ndan Sakarya'ya giden 16 fındık işçisinin işveren ve köylülerin saldırısına uğradığını, fındık işçilerinin, saldırı sonrası memleketlerine dönmek için yola çıktıkları iddia edildi.

Binlerce kişi bu paylaşım üzerinden “ırkçılık iddiası” ile ilgili tepkilerini yazdı. Sakarya Valiliği’nden görüntülerle ilgili açıklama geldi. HDP konuya ilişkin açıklama yapacağını duyurdu.

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN YALANLAMA

Sakarya Valiliği, "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, konu ile ilgili araştırmada 22 Ağustos'ta Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı ve olayın yargıya intikal ettiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiğinin aktarıldığı açıklamada, bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısının tespit edilemediği belirtildi.

"Ayrıca geçmişe dönük yapılan incelemede sosyal medya platformlarında ve haber sitelerinde iddia edildiği gibi bir olaya ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden herhangi bir konu, olay veya şikayet bulunmamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu iddiaya ilişkin görüntülerin nerede ve ne zaman yaşandığının tespitiyle ilgili de Emmniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçildiği kaydedildi.

HDP: AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

HDP Sakarya’da yaşanan olayla ilgili bir açıklama yaptı. “Sakarya’da mevsimlik tarım işçilerine yönelik ırkçı, ayrımcı, alçakça linç girişimi neticesinde yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Linç girişiminde dahiliyeti olanları ve linç kültürünü besleyen anlayışı esefle kınıyoruz” denilen açıklamada HDP’nin konuyla ilgili Cumartesi günü bir basın toplantısı düzenleyerek bilgilendirme yapacağı belirtildi.