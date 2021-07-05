Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık tutuklandı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:24

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından iki sanık gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Asiye A. ve Erşan Ö. adliyeye getirildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan iki sanık, tutuklama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.

