Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tahliye edilen iki sanık tutuklandı
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davada bir önceki duruşmada tahliye edilen iki sanık itiraz üzerine yeniden tutuklandı.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, sorumlu müdür Asiye A. ve ustabaşı Erşan Ö. hakkında tutuklama kararı çıkartmasının ardından iki sanık gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen Asiye A. ve Erşan Ö. adliyeye getirildi.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan iki sanık, tutuklama kararı yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.
Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.
Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkartmıştı.
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