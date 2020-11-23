Sakat sakat 7 dakika!
Galatasaray-Kayserispor maçında konuk ekibin kalecisi Lung şanssız bir sakatlık yaşadı.
Galatasaray-Kayserispor maçında konuk ekibin kalecisi Lung şanssız bir sakatlık yaşadı.
42 kez tedavi gören Lung, 2 net Galatasadray atağını kestikten sonra gözyaşları ile değişmeyi bekledi. Ancak Kayseri kenar yönetimi ilk yarının bitmesini bekledi, Lung ikinci yarı yerini İsmail'e bıraktı.
OĞULCAN İLK KEZ
Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Kayserispor karşısında sahaya 11 çıktı. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ise kadroda yer almadı.
Süper Lig’in 9. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, Covid-19 testi pozitif çıkan ve sakat futbolcuların çokluğundan dolayı sahaya farklı 11 ile çıktı. Sarı-kırmızılılarda Ryan Babel, Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, korona virüs testi pozitif çıktığı için kadroda bulunmuyor. Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao kadroda yer almazken, Etebo, Luyindama ve Emre Taşdemir ise yedeklerde başladı. Sahaya kaptan olarak da Ryan Donk çıktı. Bu sezon takıma katılan Oğulcan Çağlayan ise ilk kez 11’de başladı.
Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısına Fatih Öztürk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Mbaye Diagne 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise; Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol bekledi.
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