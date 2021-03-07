Salda Gölü korkutan gelişmeler: "Önlem alınmazsa kuruyacak!"

07 Mart 2021 Pazar, 13:50

Bembeyaz kumsalı ve turkuaz renkli suyuyla son birkaç yıldır Türkiye'nin en önemli cazibe merkezleri arasında yer alan Salda Gölü'nde, yağışların mevsim normallerinin altında olması ve çevredeki maden ocakları nedeniyle suyunda çekilme meydana geldi. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bölgedeki son gelişmeleri ve yaşananları Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

"BÖYLE GİDERSE SALDA GÖLÜ KURUYACAK"

Salda Gölü'nün çevresinde gölün kaynaklarını etkileyen birçok tesis olduğunu söyleyen Mehmet Göker, "İktidarın acil harekete geçmesi gerektiğini yoksa Salda Gölü'nün kuruyacağını" söyledi.

Göker sözlerine şöyle devam etti:

"Salda Gölü'nden yaklaşık 20 metre civarında bir çekilme yaşandı. Orada adacıklar ortaya çıkmaya başladı. Salda Gölü'nde bu manzara ile karşılaşmamızın bir sebebi bölgenin yağış almamasıdır. Fakat asıl sebep gölü besleyen kaynakların önüne kurulmuş tesisler çok büyük bir sebep. Yine gölün çevresinde çok fazla maden ocağı olması bu maden ocaklarının genelinin mermer ocağı olması gölü ciddi bir tehlike ile karşı karşıya bırakıyor. Öncelikli olarak su kullanan büyük işletmelerin kontrol altına alınması gerekiyor, gölün hakkı olan su kaynaklarının başka yere aktarılmaması gerekir. Eğer bunlar yapılmazsa denetimsizlik devam ederse Salda Gölü kuruyacaktır. Salda Gölü sadece turizm bölgesi ya da doğal bir güzellik değil aynı zamanda birçok bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapan bir kaynak konumunda. Ayrıca yaz sezonu ile bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının fazlalığı gölde kirliliğe sebep olacak. İktidar hem sulama konusunda hem de ziyaretçi konusunda denetimleri sıkıca yapmalıdır."

"İNSAN YOĞUNLUĞU ÇOK BÜYÜK SORUN OLACAK"

Salda Gölü'nün çevresinde yerleşim yerleri yapılmasının çok tehlikeli olduğunu aktaran Göker, "Yaz sezonu ile bölgeye gelecek ziyaretçi sayısının fazlalığı gölde kirliliğe sebep olacak. İktidar hem sulama konusunda hem de ziyaretçi konusunda denetimleri sıkıca yapmalıdır. Eğer bunlar olmazsa tekrar söylüyorum Salda Gölü kuruyacak! Salda Gölü'nün çevresinin yapılaşmaya açılması çok tehlikeli bir durum. İktidar ne kadar sözde önlemler alsa da insanları kontrol altında tutmak çok zor. Yapılaşma ile ilgili de kuraklık ile ilgili de konunun her anını takip edeceğiz" diye konuştu.